- "Foarte mult a contat in ochii juriului implicarea presedintelui Iohannis pentru apararea valorilor europene si a statului de drept", afirma el. "Presedintele Klaus Iohannis va primi pe 21 mai 2020 cea mai prestigioasa distinctie internationala pe care a primit-o vreodata un om politic roman, Premiul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 29 noiembrie a.c., decretul de decorare a Drapelului de Lupta al Centrului de Operatii Psihologice "Samoila Marza".Astfel, in semn de apreciere a rezultatelor importante obtinute de personalul unitatii in indeplinirea misiunilor specifice incredintate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, marti seara, ca nu si-a negat niciodata apartenenta etnica, este etnic german, dar cetatean suta la suta roman. Iohannis a precizat ca nu se supara daca este comparat cu fosti dictatori, dar considera ca asa ceva este „inadmisibil“.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au participat marti, la Tokyo, la ceremonia de intronare a imparatului Naruhito al Japoniei. Seful statului roman a fost imbracat in frac, iar sotia sa a purtat o rochie lunga albastra.…

- In urmatorii sapte ani, Uniunea Europeana ar putea aloca peste un miliard de euro pentru Republica Moldova. Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Siegfried Muresan, intr-un interviu pentru TVR MODLOVA.

- A fost oferita publicitații lista cu cei 20 de fotbaliști sub 21 de ani din Europa care se vor "lupta" in acest an pentru trofeul "Golden Boy". Aceasta distincție este una oferita de jurnaliști, care analizeaza evoluția jucatorilor timp de un an calendaristic, anunța MEDIAFAX.Citește și: Surpriza!…