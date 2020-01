Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua marti o vizita de lucru in landul Bavaria, unde se va intalni cu prim-ministrul si cu presedintele landului german, informeaza Administratia Prezidentiala, scrie Agerpres. Șeful statului va ține și un discurs in fața Guvernului regiunii germane. Este prima acțiune…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua marti, 7 ianuarie a.c., o vizita de lucru in landul Bavaria, Republica Federala Germania.In cadrul vizitei, Presedintele Romaniei va participa la sedinta Guvernului landului Bavaria, unde va sustine o alocutiune si va avea un dialog cu membrii guvernului…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca este ”o masura potrivita” decizia de inghețare a indemnizațiilor demnitarilor in 2020, șeful statului adaugand ca susține demersurile Guvernului de limitare a cheltuielilor.Invitat sa confirme daca ministrul de Finanțe l-a anunțat ca va avea indemnizația de președinte…

- Presedintele Klaus Iohannis are programata joi o intalnire cu premierul Ludovic Orban si mai multi ministri. Prim-ministrul Orban a precizat, miercuri, ca in cadrul intalnirii se va face analiza "obisnuita" a situatiei Guvernului.Citește și: Adrian Nastase indeamna PSD sa declanșeze RAZBOIUL…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit desprte alegerea primarilor in doua tururi, un lucru pe care și-l dorește de la Guvern ca sa-l rezolve."Eu, personal, consider ca primarii trebuie sa fie aleși in 2 tururi, iar președintele Consiliilor Județene sa fie din randul consilierilor județeni.…

- Președintele Iohannis discuta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor despre rectificarea bugetara Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care amana pana la 1 februarie 2020 intrarea in vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgența privind transportul alternativ, informeaza Administrația Prezidențiala. Termenul inițial prevazut in actul normativ era 1 noiembrie 2019.Șeful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti, 15 octombrie 2019, premierul desemnat. Ludovic Organ va ocupa funcția de premier dupa ce Cabinetul Dancila a fost demis prin motiune de cenzura. Președintele PNL, Ludovic Orban prezita prioritațile Guvernului.