Presedintele Klaus Iohannis spune, intr-un mesaj transmis la prezentarea raportului de activitate al Consiliului Concurentei pentru anul 2017, ca anul trecut a adus si contributii concrete in sectoare precum cel financiar-bancar, energetic, al asigurarilor sau cel medical, insa raman unele bariere si practici economice care nu pot fi trecute cu vederea si inca asistam la politici publice care ignora principiile bunei guvernari, inclusiv necesitatea protejarii concurentei si acest fapt trebuie sa inceteze. In ultima instanta, sectorul public are obligatia sa se...