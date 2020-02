Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri dimineata, condoleante familiei romanului care a murit in atacurile de la Hanau, Germania.Cu profunda tristete am aflat ca in urma atacurilor violente de la Hanau, Germania, si a pierdut viata si un cetatean roman. Transmit condoleante familiei indoliate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante familiilor victimelor atacului armat din Germania si condamna ferm aceste "acte violente". "Foarte intristat de impuscaturile socante din Hanau, Germania. Condamn ferm aceste acte violente. Sincere condoleante familiilor victimelor,…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau. "Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful statului,…

