Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus ameninta grav comunitatile de romi din vestul Balcanilor, care erau oricum dezavantajate, a avertizat marti organizatia neguvernamentala Societatea pentru Popoarele Amenintate (STP), cu sediul in Germania. 'Din cauza situatiei catastrofale a romilor din vestul Balcanilor,…

- Consiliul Europei avertizeaza ca persoanele de etnie roma sunt vulnerabile in fața COVID-19, informeaza Agerpres. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a lansat, marti, un apel ca guvernele sa se asigure ca romii si nomazii au acces la ingrijire medicala si la apa…

- Odata cu noile reglementari privind organizarea serviciului religios, Biserica și-a intensificat prezența atat in societatea romaneasca, cu precauțiile sanitare cerute de situație, cat și in spațiul online.Inainte de instaurarea starii de urgența, imediat ce autoritațile au ridicat nivelul…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a declarat joi seara ca "orice cetatean trebuie tratat in conformitate cu legea", indiferent de functia pe care o ocupa, facand referire la cazul Sorinei Pintea. "Nu stiu exact se s-a intamplat, la ce tratamente ar fi fost supusa, dar cred ca orice cetatean, indiferent…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca l-a desemnat pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru.Cițu le-a mulțumit șefilor sai pentru desemnare și și-a luat un prim angajament: depesedizarea Romaniei. ”Mulțumesc domnului…

- In topul celor mai bune filme romanești se numara pelicule noi și vechi, care au facut istorie și care s-au bucurat de succes, atat pe plaiurile mioritice, cat și dincolo de hotare. Fie ca ești fan filme romanești contemporane, fie ca apreciezi filmele istorice vechi sau comediile, iata o selecție…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri dimineata, condoleante familiei romanului care a murit in atacurile de la Hanau, Germania.Cu profunda tristete am aflat ca in urma atacurilor violente de la Hanau, Germania, si a pierdut viata si un cetatean roman. Transmit condoleante familiei indoliate…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunța ca schimbarile promise in Ministerul de Interne vor avea loc indiferent de cine se opune. Vela spune ca daca sistemul nu se schimba, romanii vor muri din cauze stupide și in urmatorii 30 de ani. "Așa cum vedeți și cum au observat și cetațenii, in anul…