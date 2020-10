Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia celei de-a XXIII-a sesiuni a Comisiei guvernamentale romano-germane pentru problematica etnicilor germani din Romania, potrivit Agerpres. "Relatiile politice dintre Romania si Republica Federala Germania s-au dezvoltat semnificativ,…

- Premierul Ludovic Orban a reiterat, duminica, la Iasi, ideea ca amendamentele aprobate de PSD la rectificarea bugetara vor fi corectate in Parlament, dar anunta ca Executivul este pregatit pentru orice situatie, astfel ancat sa impiedice PSD ”sa faca rau Romaniei”. ”Nu putem accepta ca PSD sa-si…

- ”PSD este un partid aflat in delir care vrea sa discuga Romania. Ceea ce s-a intamplat in Comisia de buget-finante, unde PSD are o majoritate conjuncturala, reprezinta o crima impotriva economiei romanesti si risca sa conduca Romania spre incapacitate de plata, spre faliment. Nu putem sta cu mainile…

- Peste douazeci de barbati si femei dorm, noapte de noapte, pe cartoane in centrul Londrei, pe strada Park Lane, in apropierea zonei cu hoteluri de cinci stele. Un angajat al unuia dintre magazinele de pe Park Lane spune ca persoanele care isi petrec noptile pe strada sunt „aproape toti din Romania”…

- CE propune acordarea a 4 mld. euro Romaniei, pentru atenuarea consecintelor grave ale pandemiei. Ce țari primesc cei mai mulți bani Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii privind acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 81,4 miliarde euro, din cadrul Instrumentului SURE…

- "In continuarea informatiilor comunicate in data de 30 iulie a.c. cu privire la testarea pozitiva a unor lucratori care isi desfasoara activitatea la o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, Republica Federala Germania, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca cei 151 cetateni romani, lucratori…

- In timp ce in Romania se inregistreaza record dupa record la numarul de infectari de COVID-19, iar autoritațile, in frunte cu președintele Klaus Iohannis fac apel catre populație la respectarea masurilor la sanitare, atunci cand merge la Bruxelles, șeful statului nu mai e atat de riguros, și circula…

- Anul acesta, la 1 iulie, Germania a preluat Presedintia rotativa a Consiliului UE, concentrandu-se pe sprijinirea redresarii economiei europene și consolidarea coeziunii sociale in Europa.Astazi, la un an de la prezentarea bilanțului Președinției Romaniei la Consiliul UE, Romania ar fi trebuit…