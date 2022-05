Stiri pe aceeasi tema

- Relocarea unor companii in Romania, pe fondul contextului actual complicat, poate reprezenta o oportunitate care sa ii incurajeze pe romanii care vor sa revina in tara, afirma presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj adresat duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni. „Ca in fiecare ultima duminica…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca relocarea unor companii in Romania, pe fondul razboiului din Ucraina, poate reprezenta o oportunitate care sa-i incurajeze pe cei care vor sa revina in tara noastra. Seful statului a mai subliniat, intr-un mesaj publicat cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca inflatia este ‘doar un factor’ si are incredere ca Guvernul a luat si va lua in continuare masurile care se impun, mentionand ca problema nu este romaneasca, ci una globala, informeaza AGERPRES . „Inflatia este doar un factor si, ca sa incep cu un raspuns…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) dintre Comisia Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2021 si la Bruxelles la 15…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca noua situatie de securitate necesita consolidarea consistenta a posturii de descurajare si aparare pe Flancul Estic, in special in sudul sau, inclusiv prin crearea rapida a Grupului de Lupta amplasat in Romania. “Am evaluat impreuna situatia de securitate…

- Avand in vedere ingrijorarile care se tot accentueaza odata cu razboiul din Ucraina, șeful statului a transmis un mesaj cat se poate de clar. Președintele Klaus Iohannis spune ca Romania nu va fi implicata in conflictul militar din Ucraina, la fel cum nu va fi implicata nici NATO. Mai exact, iintrebat…

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita sambata tabara mobila pentru refugiații ucraineni de la Siret, din judetul Suceava, a anunțat in aceasta dimineața Administrația Prezidențiala. Conform programului oficial anunțat, Iohannis va ajunge la ora 16:00 la tabara de refugiați de la Siret, unde mulți cetațeni…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la consultarile gazduite de presedintele SUA, Joe Biden, in cadrul carora s-a analizat situatia din Ucraina. Klaus Iohannis a reafirmat sprijinul Romaniei pentru suveranitatea și integritatea teritoriala ale Ucrainei și pentru dreptul acesteia de a lua…