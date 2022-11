Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, efectueaza, miercuri, o vizita oficiala in Letonia, unde se va intalni cu președintele Republicii Letonia, Egils Levits, la Castelul Riga. transmite Administrația Prezidențiala. Președintele Romaniei va merge, joi, și in Lituania, unde se va intalni cu omologul…

- Potrivit sursei citate, Klaus Iohannis va efectua o vizita oficiala in Republica Letonia, mai exact la la Riga, in data de 23 noiembrie 2022, urmata de o vizita oficiala in Republica Lituania, la Vilnius, in data de 24 noiembrie.Totodata, pe 25 noiembrie, șeful statului va participa la simpozionul internațional…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua o vizita oficiala in Republica Letonia, la Riga, in data de 23 noiembrie 2022, urmata de o vizita oficiala in Republica Lituania, la Vilnius, in data de 24 noiembrie, și de participarea in data de 25 noiembrie, la Kaunas, la simpozionul internațional…

- Comisia Europeana si mai multe banci de dezvoltare au anuntat ca vor debloca un miliard de euro pentru a facilita exportul cerealelor din Ucraina pe rute terestre si ferioviare din tarile vecine. Fondurile anuntate vineri au drept scop reducerea timpilor de asteptare pentru camioanele si trenurile care…

- Brandul romanesc 5 to go inregistreaza a doua cea mai spectaculoasa creștere din Europa in numar absolut de locații deschise, cu 107 cafenele noi intr-un an, o creștere de 44.6% fața de anul anterior, cand se clasa pe locul 12. Aceasta evoluție se reflecta in deținerea unei cote de piața de 48.7% pe…

- Ucraina se ofera sa sprijine Germania in incercarea de a pune capat dependentei sale de importurile de energie din Rusia prin furnizarea de resurse din propriul surplus de electricitate celei mai mari economii din Europa. “In prezent, Ucraina exporta electricitate in Republica Moldova, Romania, Slovacia…

- Aflata in plin razboi, Ucraina a anunțat, sambata, ca intentioneaza sa sprijine Germania in incercarea de a pune capat dependentei sale de importurile de energie din Rusia prin furnizarea de resurse din propriul surplus de electricitate celei mai mari economii din Europa, informeaza DPA, citata de Agerpres.„In…

- Numarul refugiatilor proveniti din Ucraina care au ajuns in alte tari din Europa ca urmare a invaziei ruse declansate in urma cu mai bine de jumatate de an a depasit miercuri sapte milioane, potrivit statisticilor actualizate zilnic de Agentia Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), transmite Agerpres.…