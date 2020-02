Stiri pe aceeasi tema

- Și fost ministru al Educației și Cercetarii in 2012 Marcel Ciolacu a anuntat ca Remus Pricopie va fi propunerea de premier cu care PSD si Pro Romania vor merge la consultarile de la Cotroceni. Decizia a fost anuntata de seful interimar al PSD, dupa o intalnire cu Victor Ponta. "Am avut o discutie cu…

- Incet, dar sigur, se individualizeaza pozitia fiecarui partid fata de diferitele probleme care framanta societatea romaneasca. Nu ne grabim sa catalogam PSD ca un partid care, trimis in opozitie, intelege sa continuie politica populista a fostelor guverne mizand totul pe cresteri de salarii, pensii,…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Platforma Aresel, prin declaratiile publice facute, Dorin Florea incita la ura impotriva minoritatii rome si la discriminare a persoanelor care apartin grupurilor vulnerabile, incalcand astfel prevederile art. 30, alin. 7 din Constitutia Romaniei.…

- Noul Arnold! Fiul actorului calca pe urmele tatalui sau! Iata ce muschi are! Joseph, baiatul din flori al lui Arnold Schwarzenegger, a implinit 21 de ani si este deja copia fidela a celebrului sau tata. Tanarul isi modeleaza trupul facand mult sport si tragand de fiare in sala de fitness si astfel a…

- Primar liberal in acte, comunist in suflet! Ce se intampla zilele astea la Ploiesti ne aminteste de vremurile triste in care tarabele deveneau pline cu fructe si legume iar galantarele magazinelor se umpleau si ele, inainte de vizita lui Ceausescu. In rest, oamenii nu gaseau mai mici pe rafturi,…

- Zilele acestea am tot scris acid impotriva celor doi candidați la președinție, calificați in turul doi. Am criticat refuzul lui Iohannis de a participa la o confruntare directa cu Dancila și am criticat-o pe Dancila pentru mandria cu care striga pe toate ulițele presei ca-l rupe in bucați pe neamț…

- La inceputul acestei saptamani a fost promulgata și o lege care prevede ca aceștia sa beneficieze de supraveghere medicala și dupa incetarea activitații. Zilele trecute, președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege care prevede o serie de masuri ce au ca scop depistarea precoce a cancerelor profesionale…

- Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu susține vineri, pe Facebook, ca daca Iohannis va caștiga alegerile din 24 noiembrie, „in Romania vom avea o republica prezidențiala informala, dar perfect funcționala, adica toata puterea statului va fi in mana unui singur om”, avand in vedere ca PNL a ajuns la guvernare.…