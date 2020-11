Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 13 noiembrie, la videoconferința „Charlemagne Prize Europa Summit”, organizata de Societatea pentru Conferirea Premiului Internațional „Carol cel Mare” al orașului Aachen. Iohannis este laureat al premierului, care insa nu i-a fost decernat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul penal in vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ prevede „confiscarea extinsa se dispune asupra bunurilor dobandite…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, joi seara, la o videoconferința cu liderii Uniunii Europene pe tema gestionarii pandemiei de COVID-19 la nivelul UE. Intr-o declarație de presa susținuta inaintea videoconferinței, președintele Romaniei, spune ca in aceasta seara vor fi abordate subiecte relevante,…

- Stadiul cooperarii bilaterale romano-elvetiene si gestionarea pandemiei de COVID-19 s-au aflat printre temele discutiei care a avut loc luni intre presedintele Klaus Iohannis si presedintele Confederatiei Elvetiene, Simonetta Sommaruga, la solicitarea partii elvetiene. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- La reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, s-a abordat inclusiv subiectul schimbarilor climatice, mai precis propunerea Comisiei Europene de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera, pana la sfarșitul anului 2030, comparativ cu 1990. Președintele Klaus Iohannis a spus ca Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni, la Summitul Virtual si Forumul Web al Initiativei celor Trei Mari, organizate de Estonia in format de videoconferinta. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Summitul din acest an reprezinta un pas important in procesul de consolidare a Initiativei celor…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor…

- Președintele Klaus va participa pe 15 si 16 octombrie la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Pe agenda discutiilor va fi gestionarea pandemiei COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor climatice, transmite Administratia…