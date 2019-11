Stiri pe aceeasi tema

- „A inceput marele haos! Noii veniți habar n-au de nimic! Intreaba in stanga și in dreapta ce au de facut. Klaus și Orban alearga prin ministere sa-și incurajeze noua camarila. E jale și vaiet peste tot. Numai Cițu iși face poze peste tot. E fericit și nu-i vine sa creada ca l-au pus ministru”,…

- Guvernul Orban a devenit o realitate. Puțini l-au crezut pe Klaus Iohannis atunci cand a spus ca va schimba guvernul. Insa acum au 240 de motive sa-l creada. La o prima analiza putem identifica marii caștigatori ai votului de astazi și in același timp pe cei care au pierdut. In mod evident, Klaus Iohannis…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 4 noiembrie a.c., decretul pentru eliberarea din funcția de Consilier Prezidential a domnului Bogdan-Lucian Aurescu. Bogdan Aurescu este desemnat ministru de Externe in Cabinetul condus de Ludovic Orban. Noul Guvern a fost investit,…

- Un grup de parlamentari Pro Romania vrea sa voteze pentru Guvernul condus de Ludovic Orban. Liderul Pro Romania l-a acuzat, luni, pe fostul premier Mihai Tudose de tradare, afirmand ca acesta este „negociatorul" cu PNL. „Eram convins ca Victor Ponta nu va vota pentru investirea guvernului…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 28 octombrie a.c., decretul privind trecerea in rezerva a domnului general - cu patru stele Ciuca Nicolae-Ionel din Ministerul Apararii Naționale”, a transmis, luni, Administrația Prezidențiala. VEZI ȘI: Generalul Ciuca, ministrul…

- "Nu vom participa la formarea viitorului guvern. ALDE va ramane in opozitie. Poate vom sutine votarea lui, dar nu vom participa. Asteptam alegerile din 2020", a declarat marti seara Calin Popescu Tariceanu la Romania TV. Ludovic Orban, premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze…

- PSD și UDMR ar putea bloca în Parlament votul pentru echipa guvernamentala a lui Ludovic Orban, considera consultantul politic Cozmin Gușa, care arata ca acest "eșec" de etapa ar putea fi contabilizat de Klaus Iohannis în batalia