- Klaus Iohannis spune ca mitingul PSD este ”o abordare caraghioasa si pur populista”. Șeful statului a aratat, marți, la Palatul Cotroceni, ca mitingurile se asociaza in mod nor al, intr-o democrație, cu Opoziția sau cu societatea civila, daca exista nemulțumiri fața de guvernare, și in niciun caz nu…

- In lumea intreaga, un milion de sticle de bautura din plastic sunt achizitionate in fiecare minut, iar pana la 500 de trilioane de pungi de plastic de unica folosinta sunt folosite in fiecare an.

- Klaus Iohannis, la un seminar despre sanatate: ”Tara noastra se confrunta in continuare cu provocari precum tuberculoza, hepatitele, rata vaccinarii”, a spus șeful statului, joi, la Palatul Cotroceni. Seminarul “Abordarea celui de-al treilea obiectiv de dezvoltare durabila: asigurarea unei vieti sanatoase…

- Presa internationala scrie ca presedintele roman Klaus Iohannis este nevoit sa o revoce pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, asa cum cere Guvernul, in pofida protestelor opozitiei si comunitatii internationale, potrivit hotararii de miercuri a Curtii Constitutionale. Seful statului roman ”nu are puteri…

- "Klaus Iohannis este un om politic si ne asteptam de fiecare data de la el la decizii politce si, bineinteles, si la replici politice. Singurul lucru pe care il asteptam de la domnia sa este sa nu ascunda adevarul atunci cand in cadru privat are anumite idei, anumite optiuni. Noi consideram ca ar…

- Iohannis, la decorarea mai multor spitale: ”Este nevoie rapid de masuri concrete pentru a rezolva problemele cronice ale sistemului sanitar”, a spus, marți, președintele Romaniei, la Palatul Cotroceni, in cadrul ceremoniei prin care au primit distincții mai multe unitați medicale și doctori din București…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, si viceprimarul Adrian Tudor, vor fi prezenti joi la Palatul Cotroceni din Bucuresti pentru a participa la o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a invitat mai multe autoritati publice la evenimentul intitulat ...

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…