- Vizita oficiala a presedintelui Klaus Iohannis in Republica Letonia, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri si sambata, a fost amanata, dupa ce președintele Letoniei a fost confirmat pozitiv la infectarea cu SARS-CoV2. Șeful statului a avut contact cu acesta, la Malmo, in Suedia, motiv pentru care a…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la Forumul international dedicat comemorarii Holocaustului si combaterii antisemitismului, la invitatia premierului suedez, Stefan Lofven. Potrivit Administratiei Prezidentiale, prezența la Malmo se inscrie in seria demersurilor intreprinse de statul…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia comemorarii victimelor Holocaustului. Șeful statului spune ca situația pandemica, pe langa criza sanitara profunda, a favorizat manifestarile de ura, antisemitism și xenofobie. ”Lecția dura a Holocaustului trebuie sa funcționeze ca un far care sa ne ghideze…

- FRF a anuntat, luni seara, ca un membru al staff-ului medical al nationalei Under 21 a fost testat pozitiv cu coronavirus în cantonamentul de la Buftea."Desi cu rezultate negative la toate testarile efectuate anterior intrarii în cantonament, un membru al staff-ului medical, kinetoterapeut,…

- Mijlocasul Ianis Hagi a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la Skopje, informeaza FRF. Marti, in jurul pranzului, Ianis Hagi a acuzat usoare dureri de cap in cantonamentul nationalei de la Skopje. A efectuat un test rapid sub coordonarea staff-ului medical al nationalei, iar rezultatul este pozitiv.…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus din Turcia a urcat duminica la 14.230, un numar triplu fata de acum trei saptamani si cel mai ridicat nivel atins dupa prima jumatate a lunii mai arata datele ministerului sanatatii din Turcia, informeaza News.ro , care preia Reuters. Cel mai recent bilanț COVID…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., informeaza Administratia Prezidentiala. Seful statului a mai promulgat legea care aproba OUG 187/2020 pentru modificarea…