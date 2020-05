Iohannis: Ne dorim sa avem o finantare buna pentru deficit ca sa nu fie nevoie de masuri suplimentare de austeritate

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru situații de urgența a hotarat adiptarea unor masuri suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu Covid-19, dupa depistarea unui focar de coronavirus in cartierul Poșta din municipiul Buzau, dupa cum.urmeaza; MUNICIPIUL BUZAU COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA HOTARAREA…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a decis prelungirea cu trei luni a perioadei pana la care beneficiarii programului Start-Up Nation pot depune cererile de plata/rambursare aferente dosarelor de finantare admise in limita bugetului. Conform prevederilor Ordinului Ministrului Economiei,…

- Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Vestea, sustine o cinferinta de presa la aceasta ora. Acesta va prezenta alte masuri luate de executivul judetean pentru perioada de criza generata de noul coronavirus. Vestea a prezentat sumele alocate in ultimii ani 36 milioane de lei alocați ]n…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presa, miercuri, la Palatul Cotroceni, și a anunțat ca se lucreaza la o rectificare bugetara, in sprijinul romanilor. Președintele Romaniei a declarat ca „exista soluții și proiecte pentru ca romanii sa treaca bine peste aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, in care anunta ce masuri concrete prevede starea de urgenta, care va intra in vigoare pentru urmatoarele 30 de zile pe fondul epidemiei de coronavirus.

- Situatia generata de coronavirus este pandemie, a stabilit miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in contextul in care sunt cazuri in cele mai multe tari. Coronavirusul a fost depistat pe toate continentele lumii, cu excepția Antarcticii.Citește și:ALERTA Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Autoritațile au luat la început masuri importante doar în partea de nord a țarii, dar dupa ce virusul a provocat aproape 500 de decese în mai puțin de doua saptamânni au fost luat masuri drastice la nivel național. Școlile, competițiile sportive, cluburile ori salile de cinema…

- "Am decis sa convoc CSAT pentru miercuri, 26 februarie, ora 14.00, pentru o informare privind masurile concrete privind monitorizarea si managementul unor potentiale cazuri de infectie cu noul coronavirus, precum si strategia de combatere a unei potentiale epidemii de coronavirus la nivel national.…