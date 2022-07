Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se declara convins ca autoritațile și societatea civila vor continua sa depuna eforturi pentru diminuarea efectelor negative generate de razboiul din Ucraina asupra refugiaților ajunși in Romania, oferindu-le acestora speranța

- Președintele Klaus Iohannis a transmis marți, 26 iulie, in mesajul din cadrul Conferinței ”A vision for medium and long- term Refugees Response in Europe – Romanias Plan for an integrated and inclusive response to protect Refugees from Ukraine”, organizata de Guvernul Romaniei, ca peste un milion de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca in contextul creșterii prețurilor guvernul trebuie sa gaseasca soluții astfel incat impactul asupra populației sa fie cat mai mic. „Venitul minim trebuie sa asigure un trai decent minimal”, a declarat președintele, care a precizat și ca pensiile trebuie…

- Președintele Klaus Iohannis a fost prezent astazi in Argeș la aniversarea a 147 de ani de la inființarea PNl. Evenimentul a fost organizat la Muzeul Național Bratianu. Discursul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis: ”Buna ziua, dragi liberali! Ma bucur sa ne revedem in acest loc simbolic, in acest…

- "Situația economica dificila, cauzata exclusiv de contextul internațional" Președintele Klaus Iohannis. Foto. presiudency.ro. Noile prognoze ale Bancii Naționale privind evoluția inflației indica un nivel al acestui indicator de 12,5 procente la finalul acestui an și de 6,7% la sfârșitul…