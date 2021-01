Iohannis, mesaj de Ziua Unirii: Multe dintre idealurile de la 1859 ii anima inca pe romani

Stiri pe aceeasi tema

- Mostenirea lasata de arhitectii Unirii din 1859, deopotriva institutionala si simbolica, reprezinta temelia solida pe care sa continuam modernizarea Romaniei, afirma presedintele Klaus Iohannis, duminica, intr-un mesaj adresat cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. „Aducem…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj duminica, pe 24 ianuarie, cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La 162 de ani de la Unirea Principatelor, ca multe dintre idealurile de la 1859 ii anima inca pe romani, spune șeful statului.

- Iesenii sunt asteptati la Ateneul National din municipiul resedinta pe a carui scena, pe 24 Ianuarie, la 162 ani de la infaptuirea Unirii Principatelor, va fi transpusa piesa de teatru "Povestea Unirii". "A devenit deja traditie ca la Ateneul National din Iasi, in data de 24 ianuarie a…

