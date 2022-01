Iohannis, mesaj de Unirea Principatelor Române. VIDEO Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Unirea Principatelor de la 24 Ianuarie 1859 demonstreaza cat de importanta este existenta unui proiect care sa coaguleze energiile poporului roman.„Unirea de la 24 Ianuarie 1859 demonstreaza cat de importanta este existenta unui proiect care sa coaguleze energiile poporului nostru. In vremuri complicate, romanii au demonstrat ca pot actiona cu o constiinta comuna pentru indeplinirea unui obiectiv istoric. Momentul de la 1859 ne prezinta imaginea unei clase politice vizionare, care si-a asumat o misiune extrem de dificila. Fara a crea disensiuni pe plan… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

