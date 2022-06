„Impreuna suntem mai puternici și mai eficienți in efortul nostru comun de a consolida securitatea spațiului euroatlantic și siguranța cetațenilor noștri”, a spus Klaus Iohannis, in declarația comuna de presa susținuta alaturi de regele Belgiei, Philippe. “Am onoarea sa gazduiesc astazi, la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, pe Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor. Majestatea Voastra, va adresez mulțumirile Romaniei pentru contribuția importanta a militarilor belgieni la prezența NATO din țara noastra. Impreuna suntem mai puternici și mai eficienți in efortul nostru comun de a consolida…