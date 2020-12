Iohannis, matrioska fără inspirație Cine mai avea un cat de mic dubiu ca președintele Iohannis avea macar ceva din calitațile unui prezident adevarat, a unui unificator și al unui facator de pace, poate sa rasufle ușurat. Klaus Werner nu are nici macar una din calitațile cerute de profilul unui președinte. Rau, ticait, arogant și chiar extrem de sarac intelectual, […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

- Iohannis a ieșit aproape zilnic sa laude PNL și sa critice PSD Efectul a fost exact invers decat cel sperat de președinte PNL a pierdut 7% in sondaje, in timp ce PSD a caștigat 4 procente Dupa o perioada in care Iohannis a ieșit aproape zilnic sa laude PNL și sa critice PSD, efectul e […] Source

- Pe 6 decembrie, cu 19 zile inaintea nașterii pruncului Iisus, se va naște in ieslea Cotroceniului fiul domnului Iohannis și al preacuratei dezamagiri – Guvernul Meu –, a carui apariție pe lume a fost profețita de cei trei magi: doi de la Apus și unul de la SRI. Chiar daca sunt așteptate cu sufletul…

- Toata lumea e zilele astea oripilata de ieșirile absolut neconstituționale ale distinsului nostru președinte Iohannis, care face practic campanie electorala pe fața, calcind in picioare și Constituție și cutuma și orice. Nici macar Basescu n-a indraznit sa foloseasca podiumul Președinției pentru a face…

- Candidatul PSD Maramureș pentru Senatul Romaniei, Sorin Vlașin arata faptul ca președintele Iohannis și Guvernul Orban iau cele mai neinspirate decizii, atacand firmele mici și domeniul HoReCa, insa favorizeaza marile companii. ”Guvernul lui Iohannis a acționat haotic, pe alocuri chiar criminal, in…

- Se implinesc 5 ani de la tragedia de la Colectiv, motiv pentru Calin Popescu Tariceanu sa faca o sumara trecere in revista a situației actuale, plecand de la drama din 2015. „O noapte neagra urmata de saptamani și luni de agonie! Au trecut 5 ani in care am sperat ca lucrurile sa se schimbe! Macar in…

- Se spune ca principala spaima a unui naufragiat in deriva pe ocean e sa nu i se scufunde barcuța, lasindu-l complet descoperit in fața morții. In egala masura, probabil cea mai mare spaima a unui politician e sa nu ramina fara tema de campanie fix in buza bataliei. Adica exact ce li se intimpla acum…

- Procesul de vot s-a desfașurat fara probleme majore The post VIDEO Iohannis: O victorie istorica a dreptei, un vot de blam la adresa modului de a face politica al PSD appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: VIDEO Iohannis: O victorie istorica a dreptei, un vot de blam la adresa modului…

- In cursa pentru putere, și Partidul Național Liberal iși calca peste principii primind in organizație cu brațele deschise fel și fel de politicieni, unii de pe la PSD, alții de pe la alte partide, unii chiar neafiliați politic, insa “dușmani” sau critici declarați ai liberalilor (vezi cazul lui Mircea…