Iohannis: Mă îngrijorează creșterea euroscepticismului Președintele Klaus Iohannis a declarat luni ca nu exista nici ”o asumare concreta” pentru o data certa de aderare a Romaniei la spațiul Schengen. El a spus ca este ingrijorat de creșterea euroscepticismului in Romania și a spus ca principalele cauze sunt razboiul din Ucraina și efectele lui economice, dar și eșecul Schengen. El a avertizat ca Romania trebuie primita in UE pentru ca ”cetațenii romani sa creada in continuare ca UE e un spațiu nu doar al pieței unice, ci și al libertații de mișcare”. Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis: Aderarea la Schengen e un obiectiv național și ramanem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Consiliului European, Charles Michel. In cadrul declaratiilor comune de presa, a fost abordat si subiectul aderarii la Schengen. Klaus Iohannis a declarat ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, sustine…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, sustine eforturile Romaniei privind aderarea la spatiul Schengen anul acesta. „Am avut astazi si un schimb de vederi pe tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen si a rolului tarii noastre in garantarea…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat luni, la Palatul Cotroceni, dupa o discuție despre spațiul Schengen cu președintele Consiliului European, Charles Michel, care este situația negocierilor pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen.Klaus Iohannis: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Sofia ca Romania si Bulgaria vor continua activ demersurile pentru adoptarea, in acest an, a deciziei de aderare a celor doua tari la spatiul Schengen, punctand ca cele doua state sunt pregatite. „In planul agendei europene, am abordat, bineinteles,…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, astazi, o vizita oficiala in Bulgaria, la invitatia omologului sau Rumen Radev, alaturi de care va semna o declaratie comuna privind parteneriatul strategic intre cele doua tari.Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita are loc in continuarea dialogului sustinut…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o intrevedere bilaterala cu omologul din Austria, Alexander Schallenberg, in marja participarii la lucrarile Forumului Economic Mondial de la Davos, discutiile vizand aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Intalnirea s-a inscris in continuarea…

- Oamenii din partidul cancelarului austriac, dar și responsabilii politici ai guvernului au recunoscut ca s-au impotrivit ca Romania și Bulgaria sa intre in Schengen din cauza unor interese politice. Practic, aceștia au luat aceasta decizie de frica rivalilor din Partidul Libertații, partid care ocupa…

- Bulgaria, una dintre cele mai sarace tari ale Uniunii Europene, va trece la euro in 2024. Timp de o luna de la adoptarea monedei europene, leva și euro vor circula concomitent, moneda naționala urmand a fi retrasa treptat din circulație. Romania, pe de alta parte, nu are o ținta stabilita privind intrarea…