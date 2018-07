Legea adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, pe 4 iulie, mai stabileste ca, prin exceptie, autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot adopta hotarari pentru scutirea populatiei de la plata colectarii, transportului, epurarii si evacuarii apei pluviale, cu suportarea din bugetul local, in limita disponibilitatilor si a sumelor alocate cu aceasta destinatie, scrie Agerpres.



In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa caz, privitoare la acordarea de ajutoare…