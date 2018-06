Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, sambata la Munchen, cu ocazia primirii premierului ,,Franz Josef Strauss-2018”, ca dezvoltarea, coeziunea, deschiderea și toleranța sunt esențiale in Europa, precizand ca e datoria Romaniei sa confere proiectului european o noua dimensiune.Citește și: Schimbare…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla la Munchen, unde i-a fost decernat Premiul ”Franz Josef Strauss-2018”, de catre fundatia germana "Hanns Seidel”. Ceremonia de acordare a premiului a avut loc la Palatul Regal din Munchen - ”Allerheiligen-Hofkirche”. Presedintele a anuntat ca va dona suma de 10.000…

- Președintele Klaus Iohannis se afla in Germania, acolo unde a decorat-o pe președintele Parlamentului Landului Bavaria, Barbara Stamm - Munchen.Klaus Iohannis i-a oferit ordinul Steaua Romaniei in grad de Comandor pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor dintre Romania și Germania.…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada in perioada 1-2 iunie, o vizita la Munchen, unde va fi premiat de o fundație germana condusa de o fosta politiciana din Bavaria cu activitate si in Botosani. Este vorba de fundatia “Hanns Seidel”, care ii va decerna premiul ,,Franz Josef Strauss-2018”.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, pe ministrul pentru Europa si Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, context in care a punctat importanta pe care Romania o acorda aderarii la spatiul Schengen si speranta ca Franta va sprijini o decizie in acest sens. "Presedintele…

