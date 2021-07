Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Romania ramane ''ferm angajata'' in Initiativa celor Trei Mari, prin ''actiune pragmatica'', unde va sustine solutii concrete pentru reducerea decalajelor si consolidarea rezilientei in regiune. In cadrul unei conferinte de presa…

- President Klaus Iohannis says Romania remains "firmly committed" to the Three Seas Initiative through "pragmatic action in support of concrete solutions to narrow gaps and strengthen resilience in the region. At a joint news conference held in Sofia on Friday with his Bulgarian counterpart Rumen…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a invitat Estonia sa participe la Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta de la Bucuresti. „Romania si Estonia impartasesc viziuni si interese comune la nivelul Uniunii Europene, ceea ce faciliteaza cooperarea stransa dintre noi in raport cu agenda europeana…

- Alianta Nord-Atlantica a reafirmat, la summit, rolul central in apararea colectiva in spatiul euro-atlantic, pledand pentru contracararea Rusiei si Chinei, a terorismului si a riscurilor cibernetice, comunicatul salutand si gazduirea de catre Romania a Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta.…

- „Cand am realizat Planul National de Redresare si Rezilienta, ne-am concentrat sa asiguram un echilibru intre nevoile si prioritatile nationale, inclusiv infrastructura, sanatatea, educatia, si cerintele si obiectivele care au fost stabilite prin acord la nivel european in cadrul Planului European de…

- Inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența (E-ARC), realizat la propunerea ministrului roman de Externe, Bogdan Aurescu, s-a desfașurat, luni, la ora 17.00.In alocuțiunea susținuta, Klaus Iohannis a declarat ca are „incredere ca acest proiect va aduce valoare adaugata in contextual geopolitic…

- Bucureștiul va gazdui astazi, incepand cu ora 17.00, ceremonia de inaugurare a sediului Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența, care elaboreaza strategii de raspuns in fața posibilelor riscuri și amenințari, a informat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). La evenimentul organizat la București de…

- Vicepreședintele Comisiei pentru relatii interinstitutionale si prospectiva, Maros Sefcovic, vine luni intr-o vizita oficiala in Romania. Oficialul european se va afla pe 31 mai la București, unde se va intalni cu președintele Senatului, Anca Dragu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, prim-ministrul…