- Cu privire la mecanismul de distributie a vaccinurilor in Uniune, presedintele Iohannis s-a pronuntat pentru mentinerea principiului pro-rata in vigoare pentru distribuirea vaccinurilor la nivelul statelor membre UE, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale.„Presedintele Romaniei a exprimat…

- Comisia Europeana a oferit clarificari duplimentare dupa ce presedintele institutiei, Ursula von der Leyen, a anunța, luni, un proiect legislativ al certificatului medical european. CE a precizat ca statele membre vor trebui sa stabileasca singure utilitatea potentialului document. "Noi pregatim un…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 25-26 februarie 2021, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format de videoconferința. Klaus Iohannis a transmis intr-un comunicat ca un certificat de vaccinare ar trebui utilizat in scopuri medicale. Comunicatul Administratiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat la reuniunea extraordinara a Consiliului European, organizata joi si vineri prin videoconferinta, ca certificatul de vaccinare ar trebui utilizat pentru scopuri medicale. „Referitor la certificatele de vaccinare, presedintele Romaniei s-a pronuntat pentru o abordare…

- Klaus Iohannis a participat, in perioada 25-26 februarie 2021, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format de videoconferința. Acolo s-a discutat și despre pașaportul de vaccinare, cu care Iohannis nu era de acord in luna ianuarie. Unul dintre principalele subiecte abordate s-a referit…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, in cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European de joi ca certificatul european de vaccinare pentru calatorii ar trebui folosit in scop medical. De asemenea, acesta a spus ca la nivelul UE nu s-a reușit implementarea unei abordari comune in ceea ce privește…

- sursa foto: Facebook\ Florin Cițu Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, intr-o scurta conferința de presa organizata la ieșirea de la rapel, ca Romania va incerca sa produca vaccin COVID-19 la Institutul Cantacuzino. Cițu a declarat ca Romania nu va cumpara vaccin rusesc sau chinezesc, ci, in urma…

- Un nou vaccin impotriva COVID-19 va intra pe piața. Vaccinul AstraZeneca așteapta aprobarea Comisiei Europene! Vineri, 29 ianuarie 2021, Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat acordarea autorizației condiționate de punere pe piața pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca.…