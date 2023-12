Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va solicita in Consiliul European ca progresele facute de Ucraina și Republica Moldova “sa fie recunoscute adecvat de catre Uniunea Europeana”, prin inceperea negocierilor de aderare. Președintele Iohannis urmeaza sa participe la reuniunea Consiliului European, care se va…

- Inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana cu Ucraina si Republica Moldova reprezinta „pasul firesc” si recunoasterea meritelor acestor tari, a declarat vineri ministrul de Externe Luminita Odobescu, dupa o intalnire cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana si euroatlantica al Ucrainei,…

- Romania susține adoptarea, in luna decembrie, a deciziei pentru deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Declarația aparține ministrei afacerilor externe a Romaniei, Luminița Odobescu, și a fost facuta in cadrul seminarului privind Uniunea Europeana și politica de extindere,…

- Un grup de romani reprezentind citeva partide care i-au pus pe liste a votat pentru modificarea Tratatelor Uniunii Europene și pentru simplificarea procedurilor de suspendare a unor drepturi ale statelor membre. Deci și a Romaniei. Este vorba de o modificare a Tratatului de Aderare a Romaniei și a Tratatului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 26-27 octombrie 2023, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins, care au avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei.

