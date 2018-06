Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca un buget al zonei euro in sine nu este problematic, daca prin acesta nu se creeaza o noua falie. "Trebuie sa avem foarte mare grija si asta am de gand sa spun colegilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in Uniunea Europeana.…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in Uniunea…

- Cu privire la politica europeana de aparare, presedintele Iohannis se va referi la importanta cooperarii structurate permanente (PESCO), salutand progresele inregistrate, in special cele din domeniul mobilitatii militare si amenintarilor cibernetice si va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca a decis sa convoace o sedinta speciala a CSAT pentru discutii privind viitorul Summit NATO de la Bruxelles. "Romania abordeaza aceste chestiuni la modul cel mai serios si in lumina…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca Romania are "nerealizari majore" la capitolul fonduri europene. "Avem nerealizari majore la capitolul fonduri europene. (...) Eu imi doresc ca Romania sa atraga fonduri europene, fiindca acestea sunt necesare pentru dezvoltarea noastra", a…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu crede ca Romania va fi afectata de conditionarea anuntata de Comisia Europeana in privinta accesului la fondurile europene. "Eu nu cred ca Romania va fi afectata de aceasta conditionare, nu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, in cadrul primului Summit Parlamentar al Formatului București (B9), ca Summitul NATO de la Bruxelles, din acest an ,va marca o noua etapa in procesul de adaptare a Alianței la provocarile și amenințarile actuale de securitate, precizand ca Romania va…