- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, miercuri, o scrisoare Patriarhului BOR, Daniel, in care afirma ca trecerea la cele vesnice a Arhiepiscopului Pimen al Sucevei si Radautilor reprezinta un moment de tristete pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana, aratand ca acesta a fost "un pastor cu har"…

- In seara zilei de astazi, 20 mai, sicriul cu trupul neinsuflețit al Arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Pimen, va fi despus la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, Manastirea Sf. Ioan cel Nou. Arhiepiscopia Sucevei și Radauților a transmis ca cei care vor dori sa-și ia ramas bun de la Arhipastorul…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a anuntat ca Inaltpreasfintitul Parinte Pimen va fi inmormantat la Sihastria Putnei din Suceava, in sicriu sigilat, conform legislatiei in vigoare pentru cazurile persoanelor decedate diagnosticate cu Covid. "Biserica Ortodoxa Romana…

- Conform legislației in vigoare pentru cazurile persoanelor decedate diagnosticate cu Covid, dupa punerea in sicriul sigilat, trupul IPS Pimen va fi preluat de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, care, impreuna cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, va decide data și detaliile inmormantarii.Mormantul…

- Biserica Ortodoxa Romana nu poate accepta impartașirea cu pahar și lingurița de unica folosința, nici in vremuri de pandemie . Decizia Sinodului BOR a fost comunicata tuturor parohiilor ortodoxe din Romania și se aplica in tocmai. ”Intrucat, in vremuri de pandemie, autoritațile sanitare propun Bisericii…

- Impartașanii, lingurițe, slujbe cu sau fara credincioși. Sunt printre subiectele unor discuții neortodoxe intre Biserica Romana și Guvern. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a decis sa consulte Sfantul Sinod pentru ca Biserica Ortodoxa Romana sa amane, la presiunile Guvernului, administrarea Sfintei…

- STIRIPESURSE.RO a informat, in exclusivitate, ca Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a decis sa consulte Sfantul Sinod pentru ca Biserica Ortodoxa Romana sa amane, la presiunile Guvernului, administrarea Sfintei Impartașanii, dupa ce executivul a impus ca aceasta sa fie facuta doar cu lingurița…

- Inaltpreasfintitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunta Antena 3. Ierarhul are 90 de ani, fiind cel mai batran membru al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Potrivit sursei citate, IPS Pimen are simptomele unei pneumonii…