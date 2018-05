Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la uzina Automobile Dacia de la Pitesti, ca este nevoie de un plan coerent pentru infrastructura si punerea acestuia in aplicare, 15 km dati in folosinta intr-un an si jumatate fiind ridicol de putin.

- Simona Bratulescu, președinte ALDE Argeș: ”Romania a trecut, in ultimii ani, de la președintele-jucator, la președintele nepasator. O nepasare pe care Klaus Iohannis nici nu se straduiește sa o disimuleze, venita la pachet cu ipocrizia cu care deja ne-a obișnuit. Dupa ce a revenit pe scena politica,…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa vineri la reuniunea informala la nivel de sef de stat Bulgaria - Austria - Romania, care se va desfasura la Ruse, Republica Bulgaria, anunta Administratia Prezidentiala.

- Paza unitatilor de invatamant este o prioritate si pentru Ministerul Educatiei Nationale (MEN), reprezentantii acestuia “analizand si cautand in mod constant modalitatile prin care, cu sprijinul autoritatilor publice locale, cat mai multe scoli si licee din Romania sa beneficieze de servicii de paza…

- Aproape jumatate dintre directorii generali din Romania sunt increzatori in mersul economiei globale, 38% dintre ei sunt foarte increzatori in perspectivele de dezvoltare ale companiilor lor, insa infrastructura deficitara este mentionata ca principala amenintare la dezvoltarea afacerilor.

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte, in timp ce Ludovic Orban a fost desemnat prin vot sa fie propunerea de premier a partidului. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la congresul extraordinar al partidului, ca sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin care isi poate maximiza dezvoltarea, printre care infrastructura, agricultura si IT. "Sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin resursele…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…