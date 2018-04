Viceprimarul comunei Segarcea-Vale, printre aleşii locali declaraţi incompatibili de ANI

Viceprimarul comunei Segarcea-Vale, printre aleşii locali declaraţi incompatibili de ANI in Politic / on 19/04/2018 at 14:31 / Agenţia Naţională de Integritate a dat publicităţii un nou lot de aleşi locali incompatibili,… [citeste mai departe]