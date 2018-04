Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca este un lucru bun faptul ca liberalii au obtinut sesizarea Comisiei de la Venetia pe Legile Justitiei.



"Mi se pare ca este un lucru foarte bun ca au obtinut un vot liberalii pentru a sesiza Comisia (de la Venetia - n.r.). Este un lucru absolut normal, iar in momentul in care primele doua legi vor ajunge la mine, pentru ca a treia s-a intors in Parlament, voi face o declaratie pe aceasta tema si o sa va spun atunci destul de detaliat ce am de gand cu acele legi", a afirmat Iohannis, dupa ce a vizitat Aerostar SA - Grup Industrial Aeronautic…