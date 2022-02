Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis gazduiește, alaturi de președintele Poloniei Andrzej Duda, un summitul al formatului București 9. „Am cerut imbunatațirea posturi de aparare și descurajare pe flancul estic, in special la Marea Neagra”, spune președintele, intr-un mesaj publicat pe Twitter.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ședința CSAT in care a fost analizata situația tensionata de la granița dintre Rusia și Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. „Am incheiat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, in care…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a tarii, care se va intruni in curand, au spus pentru Libertatea surse apropiate celor convocați. Ședința CSAT nu a fost anunțata in mod oficial, insa are loc astazi, mai tarziu, potrivit unor surse oficiale. Astazi, Iohannis a transmis…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a hotarat impreuna cu omologul polonez, Andrzej Duda, organizarea, vineri, la Varsovia, a unui summit extraordinar al Formatului Bucuresti 9 (B9), in contextul situatiei de securitate din regiune, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat vineri, la invitatia omologului sau american, Joe Biden, la o noua runda de consultari cu liderii aliati si oficialii UE pe tema celor mai recente evolutii de securitate din regiune. Seful statului a apreciat ca situatia continua sa fie critica, motiv pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania trebuie sa fie pregatita pentru orice scenariu posibil in contextul situatiei de securitate din regiune. „Astazi am facut o analiza completa a situatiei de securitate din regiune, inclusiv din punctul de vedere al implicatiilor militare, economice…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru miercuri, 26 ianuarie 2022, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi a sedintei fiind incluse subiecte referitoare la situatia de securitate in Zona Extinsa a Marii Negre si pe Flancul Estic al NATO.…

- Vicepresedintele USR Stelian Ion, fost ministru al Justitiei, considera ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa convoace de urgenta Consiliul Suprem de Aparare a Tarii pentru a discuta situatia de securitate de pe flancul estic al NATO.Presedintele Iohannis ar trebui sa convoace de urgenta CSAT…