Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost primit onoruri militare, in urma cu puțin timp, la Brigada Multinaționala Sud-Est din Craiova. Șeful statului se afla impreuna cu ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, la Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, din Craiova. Aici se va intalni cu militarii…

- Romania pare ca se pregatește tot mai intens pentru o invazie a Rusiei in Ucraina, iar președintele Klaus Iohannis imbraca tot mai des ”haina” de șef al Armatei. In cursul saptamanii trecute, Klaus Iohannis a fost in vizita la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii.Astazi,…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit-o joi, la Palatul Cotroceni, pe Florence Parly, ministrul francez al Apararii. Au fost abordate subiecte referitoare la parteneriatul dintre Romania si Franta, precum si tensiunile din regiunea Marii Negre.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a intampinat-o pe Florence Parly, ministru al Forțelor Armate din Republica Franceza, la Cotroceni. Aceasta se afla intr-o vizita oficiala in Romania. „In cadrul intrevederii, au fost abordate subiecte referitoare la stadiul Parteneriatului Strategic dintre Romania…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ședința CSAT in care a fost analizata situația tensionata de la granița dintre Rusia și Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: Am incheiat…

- Retragerea trupelor și a echipamentelor NATO din România și Bulgaria se numara printre garanțiile de securitate pe care Rusia le cere Occidentului, a transmis vineri ministerul rus de externe citat de Reuters, înaintea rundei de negocieri la nivel înalt SUA-Rusia care are loc la Geneva.…

- Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni, vineri, cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situatia de securitate de pe Flancul Estic, potrivit Administratiei Prezidentiale. Discuțiile au loc în contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre…

- Trei avioane de vanatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, intr-un comunicat citat de AFP si TASS. Avioanele de vanatoare ruse Su-27 au ”escortat deasupra Marii…