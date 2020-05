Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 5 mai a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa.Va prezentam in continuare textul declarației de presa: Buna ziua! Astazi, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca doamnei Kovesi i-au fost incalcate…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca CCR are obligatia "de a revizui de indata" nu doar decizia in cazul Laurei Codruta Kovesi, dupa decizia CEDO.Klaus Iohannis a precizat ca CCR a decis revocarea din functie a lui Kovesi la propunerea lui Tudorel Toader, pe care l-a numit "un ministru…

- Fostul ministru al Justiției Ana Birchall spune ca, decizia CEDO care îi da dreptate fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi, este "un cartonaș roșu devastator pentru președintele CCR, Valer Dorneanu, și pentru toți judecatorii care au susținut și votat decizia Curții din 2018".”Decizia…

- Fostul ministru al Justitiei Ana Birchall cere demisia presedintelui CCR, Valer Dorneanu, si colegilor sai care au votat decizia in urma careia presedintele Iohannis a revocat-o din functia de procuror- sef DNA pe Laura Codruta Kovesi. De asemenea, Birchall cere ca si Tudorel Toader - artizanul revocarii…

- (foto: EuropaFM) Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) i-a dat caștig de cauza Laurei Codruța Kovesi in procesul intentat dupa ce a fost revocata din funcție in 9 iulie 2018, prin decretul președintelui Klaus Iohannis in urma unei decizii a Curții Constituționale, transmite G4Media . CEDO a stabilit…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) i-a dat caștig de cauza Laurei Codruța Kovesi in procesul intentat dupa ce a fost revocata din funcție in 9 iulie 2018, prin decretul președintelui Klaus Iohannis in urma unei decizii a Curții Constituționale. Citește aici decizia integrala a CEDO Fragment…

- Augustin Zegrean , fostul șef al CCR, a declarat ca decretul dat de președintele Klaus Iohannis nu este periculos, insa, totul este ca drepturile sa nu fie inlaturate. Zegrean spune ca pot fi limitate drepturile, dar nu anihilate.Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei Augustin Zegrean…

