- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi la Bruxelles ce explicatii a primit pentru faptul ca CE a decis sa aloce doar 10 milioane euro compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, ca cei din Comisia Europeana trebuiau sa tina cont de faptul ca Romania…

- „Situatia se prezinta la modul urmator: Ministerul Agriculturii livreaza date Comisiei Europene. Comisia Europeana foloseste o formula de calcul, fara sa negocieze cu nimeni, si acorda anumite ajutoare. Este posibil ca datele furnizate de Minister sa nu fi fost gandite profund, dar nu le-am vazut si…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat joi Comisia Europeana pentru nivelul despagubirilor acordate fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, aratand ca Romania a facut „sacrificii imense” pentru a facilita exportul granelor din țara vecina, aflata in razboi cu Rusia. Klaus Iohannis…

- Președintele Romaniei a subliniat inainte de intrarea la Consiliului European ca, in cazul compensațiilor primite de stat pentru fermieri, este posibil ca datele furnizat de ministerul roman sa nu fi fost „gandite profund”, insa este și ciudat ca „in aceste spețe nu se negociaza”.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, cu privire la revolta fermierilor, ca Romania a facut sacrificii imense pentru a inlesni exporturile de cereale din Ucraina spre piețele lumii și ca nu ințelege abordarea Comisiei Europene. „Aceste lucruri nu pot fi rezolvate, dupa parerea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se apara in fața acuzațiilor fermierilor romani care spun ca Romania primește de la Comisia Europeana cei mai puțini bani, 10 milioane de euro, compensatie pentru prejudiciul cauzat in condițiile in care piața a fost invadata cu cereale ieftine din Ucraina. „Am facut…

- Comisia Europeana a exceptat de la orice controale și taxe importurile de cereale și carne produsa in Ucraina. Asta dupa ce a majorat costurile fermierilor europeni prin interdicții și condiții de producție.Liderii G20 au facut apel la solidaritate pentru combaterea foametei cauzate de razboiul agresiv…

- Comisia Europeana va sprijini fermierii afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a spus ministrul Agriculturii Petrea Daea, precizand ca in Romania au intrat aproape 3 milioane de tone.