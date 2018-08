Presedintele Klaus IOhannis a fost intrebat, vineri, la Sibiu, ce parere are despre protocolul secret incheiat intre Parchetul General si SRI si care poarta semnatura lui Augustin Laza si a lui Eduard Helvig si a precizat ca are incredere in cei doi.



”Avand in vedere ca este un protocol semnat de procurorul general Augustin Lazar si de domnul Helvig trebuie sa va spun ca eu am toata increderea in acesti doi oameni si nu cred ca au semnat ceva ilegal”, a spus IOhannis.



Acesta a precizat ca ”explicatii foarte, foarte detaliate vor da juristii”. ”Eu nu ma astept la niciun fel…