- Controversatul memorandum privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea desecretizat. Anuntul a fost facut de vicepremierul Paul Stanescu, social-democratul precizand ca Liviu Dragnea a fost cel care a solicitat acest lucru in sedinta conducerii PSD.

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, chemat la Palatul Cotroceni Ministrul de externe, Teodor Melescanu, a fost chemat la Palatul Cotroceni pentru explicatii privind recentele decizii ale Guvernului privind politica externa. Întâlnirea ar urma sa aiba loc marti, 15 mai.…

- "In legatura cu atributiile pe politica externa, Constitutia Romaniei e clara. Ea poate deranja, dar Constitutia e clara si obligatorie. In Romania nu e nicio persoana care sa aiba atributii exclusive pe politica externa a Romaniei. Atributii are presedintele, Guvernul, parlamentul. Dar e pentru…

- „Guvernul nu trebuia sa se apuce de o tema care este a președintelui fara sa discute cu președintele. Geșeala a fost facuta. Romania, ca stat, nu are absolut niciun interes sa-și strice relațiile foarte bune de prietenie cu Israelul pentru niște politicieni care n-au ințeles care este rostul lor”, a…

- Reacția președintelui Romaniei vine pe fondul vizitei in Israel, intreprinsa de premier și președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Liviu Dragnea, care viza o posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Aceasta vizita s-a desfașurat fara știrea șefului statului.…

- Potrivit informatiilor publicate oficial de Guvern, in sedinta de miercuri au fost adoptate cinci memorandumuri, insa niciunul nu are legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Ba, mai mult, intrebat de jurnalisti daca a fost adoptat documentul care viza Ambasada Romaniei din…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca liderul PSD Liviu Dragnea nu l-a consultat inainte de a anunta relocarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, seful statului este titularul politicii externe. Surse politice au declarat pentru Adevarul ca premierul Viorica…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat dupa ce Liviu Dragnea a anunțat joi seara ca Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Intr-un comunicat de presa remis de Administrația Prezidențiala, „președintele…