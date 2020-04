Iohannis, despre majorarea pensiilor cu 40%: Mi pare nedrept ca pensionarii să plătească întreaga notă a epidemiei Președintele Iohannis a declarat marți seara, raspunzand unei intrebari legate de marirea pensiilor cu 40%, ca aceasta chestiune trebuie analizata cu mare atenție de guvernanți, iar cand vor avea suficiente date, la jumatatea anului, Guvernul trebuie sa ia o decizie. „Este o chestiune care trebuie analizata cu mare atentie de guvernanti si la momentul in care avem suficiente date, probabil la jumatatea anului pentru rectificarea bugetara de atunci, Guvernul va trebui sa ia o decizie fiindca dupa jumatatea anului deja lucrurile trebuie sa fie foarte bine clarificate, insa vreau sa va spun o chestiune… Citeste articolul mai departe pe lumeapresei.ro…

Sursa articol si foto: lumeapresei.ro

