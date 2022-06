Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Partidului National Liberal, Valeriu Stoica, este de parere ca presedintele Klaus Iohannis „a fost o mare speranta, dar ca speranta a fost formulata gresit”, el opinand ca romanii l-au ales in ideea producerii unui „miracol”. Stoica spune ca „presedintele Iohannis e nu doar nejucator,…

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula l-a acuzat pe seful statului ca a tradat societatea civila deoarece „vrea o militarizare a guvernarii si a administratiei". „Vedem ca apara serviciile secrete chiar si cand sunt suspecte ca au deturnat fonduri operative", a mai spus Drula. USR are un set de…

- Premierul Republicii Portugheze, Antonio Costa, efectueaza, joi, o vizita de lucru in Romania, in cadrul careia se va intalni cu prim-ministrul Nicolae Ciuca, va fi primit de presedintele Klaus Iohannis si va avea o intrevedere cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Fii la curent…

- Ilie Nastase le propune romanilor sa iasa din paradigma de a vota politicieni la Palatul Cotroceni, mai ales unii care nu sunt ortodocși. Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Basescu și Klaus Iohannis sunt președinții care fie nu au fost ortodocși, fie nu au avut legaturi cu…

- Klaus Iohannis reacționeaza la atingerea de catre Republica Moldova a unui moment important in drumul spre Uniunea Europeana. Președintele da din nou asigurari ca vecinii de la est vor beneficia de tot sprijinul Romaniei in acest demers. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ciclurile electorale, din patru in patru ani pentru parlamentari si alesii locali si de cinci ani pentru presedinte – ofera in sine un spectacol dezagrabil. In primul rand castigatorului i se pare ca a luat in stapanire si fraiele si biciul. In realitate partidul care da primul ministru si incropeste…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat verdictul in cazul fostului președinte Traian Basescu despre colaborarea acestuia cu Securitatea. El a sesizat ca foștii colaboratori ai lui Basescu au avut reacții controversate la aflarea verdictului. „E bine totuși ca am scapat de impușcat”, a spus…