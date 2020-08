Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a anunțat azi, intr-o conferința de presa, ca este posibila deschiderea teatrelor și cinematografelor de la 1 septembrie. ”Sunt doua domenii in care consider ca este cazul sa se reia activitatea atat cat se poate și acolo unde se poate, in condiții de siguranța.…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri ca organizarea alegerilor nu va duce la creșterea numarului de noi cazuri de infectari cu COVID-19, daca se respecta normele sanitare. Totodata, președintele a cerut o sancționare drastica a celor care vor incalca legile și regulile de protecție sanitara. ”Pe 27 august…

- Dupa data de 15 septembrie, salile de spectacole si-ar putea relua activitatea, dupa cum a precizat Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, acesta anuntand ca Executivul ia in calcul trei scenarii cu privire la reluarea activitatilor culturale in interior.

- Restaurantele s-ar putea redeschide, daca specialiștii vor decide ca evoluția cazurilor noi de COVID permite acest lucru. Guvernul este presat de patroni sa ia o decizie dar si de vremea care nu va mai permite funcționarea teraselor.

- Restaurantele s-ar putea redeschide, daca specialiștii vor decide ca evoluția cazurilor noi de COVID permite acest lucru. Guvernul este presat de patroni sa ia o decizie dar si de vremea care nu va mai permite funcționarea teraselor.

- Organizatia Salvati Copiii Romania saluta anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis, ca decizia privind felul in care va arata participarea scolara sa fie descentralizata si fiecare autoritate locala sa isi asume, in functie de contextul epidemiologic, de comunitate, de nevoile reale ale copiilor…

- Activitatea salilor de fitness, culturism, gimnastica aerobica si alte astfel de sporturi din judetul Arges va fi suspendata pentru doua saptamani, incepand de marti dimineata, potrivit deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, transmite News.ro.Comitetul Judetean Pentru Situatii de…

- Anunț important facut de Klaus Iohannis, in aceasta seara. Președintele Romaniei a vorbit despre inceperea noului an școlar, un subiect foarte important pentru parinții și elevii din toata țara.