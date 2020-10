Iohannis: Autoritățile au și greșit, dar nu e haos Președintele Klaus Iohannis a admis, luni seara, in cadrul unei conferințe de presa, ca autoritațile centrale au luat masuri bune, dar au facut și greșeli, insa susține ca este o situație speciala in care fiecare invața din mers. ”Intreaga societate a fost aruncata in haos de aceasta pandemie și evident și școlile. In toata aceasta […] The post Iohannis: Autoritațile au și greșit, dar nu e haos appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O statuie a exploratorului Cristofor Columb a fost retrasa sambata de autoritati de pe o mare artera din Ciudad de Mexico, in contextul in care grupuri de militanti isi anuntasera intentia de a demonta in cursul unei manifestatii prevazute luni cu ocazia comemorarii sosirii lui Columb in America, noteaza…

- Israelul este lider mondial in ceea ce priveste numarul de infectari zilnice cu noul coronavirus, dupa o saptamana de cifre record care au determinat plasarea in izolare a 30 de orase ale tarii pentru a limita progresia celui de-al doilea val al epidemiei de COVID-19, relateaza vineri EFE, citata de…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, la Palatul Cotroceni, in cadrul unei conferințe de presa, despre campania electorala și alegerile locale ce urmeaza, in condiții de pandemie. El a raspuns și intrebarilor jurnaliștilor pe teme diverse, de la inceperea școlii pana la teme politice. El a…

- Un ziar rus a susținut ca a existat o supraveghere guvernamentala ampla a criticului de la Kremlin, Alexei Navalny, in timpul unei calatorii in Siberia, inainte ca acesta sa se prabușeasca de o suspecta otravire joi, scrie The Guardian. Secretarul de presa al lui Navalny, Kira Yarmysh, s-a plans ca…

- Președintele Klaus Iohannis a sfidat, inca o data regulile pe care le repeta in discursurile sale pentru populație. El a mers duminica la Sibiu și s-a intalnit cu apropiații din FDGR și cu primarul orașului. Forografiile publicate de Tribuna Sibiului il arata pe șeful statului impreuna cu primarul in…

- Autoritațile sanitare din Franța au confirmat o „creștere semnificativa” a numarului de cazuri de coronavirus de 54% intr-o saptamana, scrie The Guardian. Tedința de creștere se pastreaza și UK, unde premierul Boris Johnson a anunțat deja ca va amana decizia de a relaxa o serie de masuri de blocare,…

- Coreea de Nord a informat despre un prim caz “suspectat” de contaminare cu noul coronavirus, instituind stare de “urgenta maxima” pentru a stopa flagelul, a anuntat duminica agentia de presa oficiala nord-coreeana KCNA, preluata de agențiile internaționale și de Agerpres. Acest caz se refera la o…