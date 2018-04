Președintele Klaus Iohannis a sesizat la Curtea Constituționala legea inițiata de deputatul PSD Florin Iordache prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013, dupa ce pe 10 aprilie parlamentul a respins cererea de reexaminare formulata de șeful statului la acest proiect. In textul sesizarii, Iohannis face referire și la angajamentele Romaniei in cadrul MCV.