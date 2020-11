Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile parlamentare la termen sunt "singura solutie prin care romanilor li se poate permite o continuare a demersurilor democratice asteptate", iar, in acest moment, in Legislativ, PSD "trage permanent frana de mana", a declarat, marti, la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis. El a afirmat…

- Jurnalistul Ion Cristoiu, cunoscut pentru atacurile acide la adresa anumitor figuri politice, a dezvaluit de curand ce crede ca se va intampla in Romania dupa alegerile parlamentare, in contextul unei creșteri la fel de mari a numarului de imbolnaviri. Acesta prevede ca Romania va fi bagata in carantina,…

- Politic INTERVIU/Cristi Barbu, secretarul general adjunct al Guvernului, despre investițiile in județ, organizarea alegerilor pentru Legislativ și imunitatea parlamentara 15/10/2020 12:18 Odata cu informația potrivit careia Cristi Barbu, scretarul general adjunct al Guvernului va deschide lista PNL…

- Liderii PSD, prin interpusi, incearca sa impinga alegerile parlamentare pana in luna martie 2021, mizand pe erodarea PNL la guvernare pe fond de pandemie. Insa presedintele Klaus Iohannis poate bloca legea prin care PSD cauta sa prelungeasca mandatul actualului Legislativ. Asadar, alegerile parlamentare…

- "Imi pare rau ca unii dintre liderii USR-PLUS, si inainte si in campania aceasta, au tratat PNL ca pe un adversar, consumand de multe ori mai multa energie in a ataca primarii PNL, decat in a ataca primarii PSD. Imi pare rau de lucrul acesta. Sper sa inteleaga ca pentru a pune bazele unei intelegeri…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis și premierul Ludovic Orban au fost ”penibili” la inaugurarea liniei ferate Gara de Nord-Otopeni.Citește și: BREAKING - Dana Budeanu prezinta inregistrarea VIDEO cu Nicusor Dan. Imaginile care arunca in aer alegerile…

- Tariceanu afirma ca isi doreste o alianta cu PSD la parlamentare, dar daca aceasta nu se va realiza, nu va accepta o canddatura sub sigla PSD. "Continua „fake news-urile” din campania electorala. Ultimul pe care l-am vazut este ca aș candida la alegerile parlamentare pe listele PSD! Realitatea este…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, dezminte informatia ca ar candida la alegerile parlamentare pe listele PSD si se declara victima unui "fake news". "Continua "fake news-urile' din campania electorala. Ultimul pe care l-am vazut este ca as candida la alegerile parlamentare pe listele PSD!",…