Dupa cum v-a informat in exclusivitate Puterea.ro , senatorul PSD Angel Tilvar, fiul fostului șef al Securitații Vrancea, este noul ministru al Apararii, in locul demisionarului Vasile Dincu. Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul de numire iar investirea propriu – zisa va avea loc in aceasta seara. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 31 octombrie 2022, decretul prin care „se numește in funcția de membru al Guvernului domnul Angel Tilvar, ministrul apararii naționale”. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc astazi, ora 20:30, la Palatul Cotroceni.…