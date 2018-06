Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri ca in sesiunea destinata securitatii de la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles s-a exprimat "pentru intarirea relatiei transatlantice", precizand ca nu este asa pesimist ca presedintele…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la Bruxelles, ca Romania este, in momentul de fata, suficient de bine si cu succes implicata in gestionarea fluxului migratoriu. "Noi, in momentul de fata, suntem suficient de bine si cu succes implicati…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca un buget al zonei euro in sine nu este problematic, daca prin acesta nu se creeaza o noua falie. "Trebuie sa avem foarte mare grija si asta am de gand sa spun colegilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in Uniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe a carui agenda se afla teme care vizeaza politica europeana de aparare, subiecte economice referitoare la ocupare, crestere economica, competitivitate, domeniul digital, inovare si comert, migratie,…

- Cu privire la politica europeana de aparare, presedintele Iohannis se va referi la importanta cooperarii structurate permanente (PESCO), salutand progresele inregistrate, in special cele din domeniul mobilitatii militare si amenintarilor cibernetice si va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre o eventuala preluare a funcției de președinte al Consiliului European. „Eu acum sunt Presedintele Romaniei si ma simt foarte confortabil in aceasta postura”, a spus el, razand. Numele președintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles…