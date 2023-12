Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, 13 decembrie, legea care modifica Legea politiei locale 155/2010. In noul act normatic, sunt acordate politiei locale atributii de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale pentru incalcarea normelor rutiere de catre conducatorii de trotinete…

- Un raport al Politiei Romane a dezvaluit o crestere mare a numarului de accidente rutiere in care au fost implicate trotinete electrice. Datele arata o crestere de peste 52 de ori in ultimii 5 ani. In acest context, polițiștii locali vor putea aplica amenzi pentru incalcarea normelor rutiere de catre…

