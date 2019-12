Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis explica prezenta sa la marsul de comemorare a eroilor Revolutiei prin "datoria" de a rememora " izbanda unei generatii pe care s-a cladit Romania europeana", anunța AGERPRES.Seful statului a postat pe Facebook mai multe fotografii de la mars si de la ceremonia de…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, duminica seara, la Marsul Memorial "22 Decembrie: Suntem alaturi de ei!" care are loc in Capitala, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, Iohannis va fi prezent la mars incepand cu ora 18,00. AGERPRES/(AS - editor: Catalin…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, duminica, la slujba de pomenire a eroilor Revolutiei din decembrie 1989, care are loc la Catedrala Patriarhala. Seful statului a fost intampinat la sosire de IPS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, de premierul Orban si de alti…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa duminica la slujba de pomenire a eroilor Revolutiei din decembrie 1989 de la Catedrala Patriarhala. Seful statului a fost intampinat la sosire de IPS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, de premierul Orban, de ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa duminica la slujba de pomenire a eroilor Revolutiei din decembrie 1989 de la Catedrala Patriarhala, potrivit antena3.ro.Seful statului a fost intampinat la sosire de IPS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, de premierul Orban,…

- Klaus Iohannis a declarat luni seara, la Timisoara, ca este coplesit de "un adanc sentiment de rusine" pentru faptul ca la 30 de ani de la Revolutie, "calaii acelor zile se plimba liberi"."Dreptatea inseamna aflarea vinovaților și pedepsirea celor care au curmat vieți, celor responsabili de represiunea…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca, dupa trei ani ”marcati de criza statului de drept in care PSD a aruncat Romania, dupa o guvernare care a esuat in toate domeniile esentiale”, a venit momentul ca normalitatea sa revina in Romania. De aceea, Iohannis propune programul prezidential ”Impreuna…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in SUA, la Adunarea Generala a ONU, si-a lansat cartea "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", la New York, potrivit Agerpres. Seful statului a fost intrebat, in cadrul lansarii, care este motivul pentru protestele numeroase organizate in Romania. Klaus Iohannis…