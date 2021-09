Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit joi, 16 septembrie 2021, la Palatul Cotroceni, delegația OMV Group, condusa de Alfred Stern, noul CEO OMV Group. Cu ocazia intrevederii, conducerea OMV Group a prezentat strategia de dezvoltare a companiei in Romania pentru perioada urmatoare,…

- Subiectul rezervelor de gaze naturale din Marea Neagra a fost dezbatut intens in spatiul public, chiar si inainte de 2012 cand OMV Petrom si ExxonMobil au anuntat ca in perimetrul Neptun Deep, pe care il concesionasera impreuna, au descoperit cantitati importante de gaze naturale.

- ”Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 14 septembrie 2021, la Palatul Cotroceni, delegatia Enel Group, condusa de Francesco Starace, CEO Enel Group. In cadrul intrevederii, conducerea Enel Group a prezentat activitatea companiei si planuri de investitii ambitioase, care vizeaza dezvoltarea…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Peste o saptamana, chiar daca una din temele de discuție e Afganistanul, stat care e acum un butoi de pulbere. Mari lideri ai lumii au ieșit deja in public, in conferințe de presa pe acest subiect. Printre ei Joe…

- Producatorul roman de gaze Romgaz are capacitatea de a sustine investitia in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra si ar trebui sa fie operatorul acestei exploatari, a declarat, marti, Iulian Iancu, presedintele Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), intr-o intalnire…

- Gazul natural din Marea Neagra va fi scos probabil la sfarsitul anului 2025 sau in 2026, a declarat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a menționat ca, in prezent, Romgaz negociaza cu ExxonMobil achizitionarea pachetului de 50% din Neptun Deep, cealalta jumatate fiind deținuta de OMV Petrom.…

- Actualul Guvern, la fel ca cel de anul trecut, are printre prioritați elaborarea și adoptarea Legii Offshore, de care depind investițiile pentru extragerea gazelor din Marea Neagra. Însa, de la prioritate trecuta pe hârtie pâna la aprobarea legii este cale foarte lunga. Nu exista nici…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți in plenul Camerei Deputaților ca Romania va scoate gaze din proiectul Neptun Deep in 2025-2026. „Exxon Mobil. In 2008 mi se pare, a preluat 50% din zacamantul Neptun Deep din Marea Neagra, il exploateaza inca cu OMV Petrom. Romgaz negociaza…