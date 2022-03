Stiri pe aceeasi tema

- Japonezul Ryoyu Kobayashi, campion olimpic luna trecuta la trambulina normala, a castigat pentru a doua oara Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile, dupa ultima etapa, disputata duminica in localitatea slovena Planica, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul rus Mihail Misustin a semnat luni un decret prin care se interzice exportul de zahar alb si zahar brut, pana pe 31 august, si exportul de cereale (grau, secara, orz si porumb), pana pe 30 iunie, in Uniunea Economica Eurasiatica (UEE), se arata intr-un comunicat al Guvernului, transmite…

- Gimnastul rus Ivan Kuliak este cercetat disciplinar de Federatia Internationala de Gimnastica, dupa ce a purtat pe tricou un simbol folosit de Rusia in Razboiul din Ucraina, in timp ce a urcat pe podium langa un rival ucrainean, la Cupa Mondiala din Qatar, informeaza BBC, citat de news.ro. Fii…

- Norvegianca Silje Opseth a castigat sambata proba de sarituri cu schiurile de la Oslo (trambulina mare), contand pentru Cupa Mondiala de specialitate, cu un total de 249,7 puncte (sarituri de 129 si 131,5 m). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul britanic Boris Johnson a susținut o conferința de presa la Varșovia cu premierul polonez Mateusz Morawiecki. Johnson spune ca „tragedia” pe care Marea Britanie și alții au prezis-o s-a implinit acum odata cu invazia Ucrainei de catre Vladimir Putin - și, daca este ceva, este mai rau decat…

- Premierul britanic Boris Johnson va prezida marti dimineata o reuniune de criza privind situatia din Ucraina pentru a decide asupra unui "pachet important de sanctiuni", dupa ce Moscova a recunoscut independenta unor regiuni separatiste pro-ruse, a anuntat Downing Street, noteaza AFP. Fii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a afirmat, joi, ca nu a apostrofat pe nimeni, iar premierul Nicolae Ciuca i-a rugat pe membrii Guvernului sa nu mai vorbeasca in contradictoriu in spatiul public. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In PNL este suparare mare, dupa ce liberalii s-au gasit in situația in care premierul Nicolae Ciuca, membru al PNL, le-a luat apararea miniștrilor PSD și, mai mult decat atat, l-a criticat pe Dan Vilceanu (PNL). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…