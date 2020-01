Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii ar putea plati mai mult pentru caldura furnizata de Termoenergetica, firma care i-a luat locul falimentarei RADET. Societatea a propus un plan prin care gigacaloria costa mai mult cu opt lei, incepand cu anul 2020. Astfel, tariful crește de la 137 la 145 de lei.

- Echipa PUBLIKA.MD a mers și in luna decembrie, inainte de sarbatorile de iarna, in Piața Centrala din Capitala pentru a afla prețul celor mai importante produse alimentare pe care le consumam zi de zi.

- In spatele fiecarui barbat de succes sta o femeie puternica, iar acest lucru il stie cel mai bine Ilie Nastase (73 de ani). Fost sportiv de top, „Nasty” s-a apucat serios de facut afaceri, insa nu misca nici macar un deget, fara voia sotiei sale, Ioana.

- Guvernul aloca 400.000 lei pentru Ziua Naționala de la Alba Iulia. Premierul va participa la ceremoniile de la Alba Iulia și va asista la parada militara.Liderul deputaților PNL, Florin Roman, declara ca Guvernul a aprobat joi o Hotarare de Guvern prin care a fost alocata suma de 400.000 de…

- Ioana Simion, partenera de viața a fostului jucator de tenis Ilie Nastase, se intoarce in vila pe care acesta o deține in cartierul Primaverii. Insa face acest lucru cu o condiție, relateaza click.ro. De mai bine de o luna Ioana Simion, in varsta de 43 de ani, a parasit domiciliul conjugal din Primaverii.…

- De cateva zile, Alexandru Mihai, un bebeluș de numai zece luni din București, e in Italia, la tratament. Din cauza starii de sanatate depreciate, copilașul, diagnosticat cu sindrom nefrotic infantil, a intrat intr-un program special de recuperare și nutriție de lunga durata la finele caruia medicii…

- Ilie Nastase și soția sa, Ioana Simion, au ales sa petreaca timp in compania prietenilor, insa fiecare separat. Fostul campion la tenis a fost la Monaco cu amicii, in timp ce soția sa, Ioana Simion, a mers in Turcia, relateaza click.ro. La inceputul acestei luni, Ioana Simion, partenera de viața a lui…