Ioana Roman, PeliFilip: "N-as putea sa spun ca legislatia in real estate e foarte clara, creeaza nesiguranta"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, ca in scurt timp trebuie modificata legislatia in privinta evaziunii fiscale. chiar daca declaratia sa va genera critici ”de la anumite unitati militare”, el sustinand ca legislatia actuala este ”proasta”, ca orice om de afaceri poate fi acuzat…

- In cadrul Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului si urbanism care a avut loc marți, primarul George Scripcaru a solicitat funcționarilor ca, impreuna cu reprezentantii Ordinului Arhitectilor din Romania, sa elaboreze un proiect de hotarare de Consiliu Local care sa stabileasca o serie de conditii…

- Legislatia privind strainii care muncesc in Romania ar putea fi modificata. Astfel, obligatia de a plati muncitorii straini cu salariul mediu pe economie ar putea fi eliminata. Deocamdata este doar o discutie intre ministerul de Finante si cel al Fondurilor Europene in contextul deficitului fortei de…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca pana la finalul acestei saptamani sa gaseasca solutii pentru problemele salariale din domeniul sanatatii, transmite News.ro . “Vreau sa rog pe doamna ministru al Sanatatii,…

- Elena Udrea sustine ca are intr-adevar statut de refugiat politic in Costa Rica, asa cum a sustinut avocatul sau la Inalta Curte de Casatie si Justitie."Da, am acest statut. Era simplu sa se verifice prin MAE. Legislatia din Costa Rica prevede ca acest statut se da in doi pasi. La momentul…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei conduce formatia Marocului cu 1-0, dupa ce Marius Copil l-a invins categoric pe Amine Ahouda, cu 6-0, 6-1, sambata, in cadrul intalnirii din turul al doilea al Grupei a II-a, zona Europa-Africa a Cupei Davis, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Copil…

- Cu aproape un sfert din totalul de medicamente, retrase in ultimii doi ani, Romania are o reala problema de disponibilitate a medicamentelor, cu efect negativ major asupra pacienților. Problema disponibilitații medicamentelor se intalnește insa nu doar in Romania, ci, in proporții diferite, in…